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«Манчестер Сити» выбрал нового полузащитника

Дата публикации: 30-03-2025 02:00

«Манчестер Сити» нацелился на Уго Ларссона, выступающего в составе «Айнтрахта».

Издание «Sky» информирует, что хавбеку известно об интересе «горожан». Английская команда также оповестила и «Айнтрахт». Более того, стороны уже провели переговоры. Немцы готовы расстаться с Ларссоном, но хотят выгодно продать его. За своего подопечного «орлы» рассчитывают получить не меньше 60 миллионов евро.

Конкуренцию команде Хосепа Гвардиолы в споре за шведа могут составить «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и топ-команды Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 37 матчах, в которых отличился 6 раз и отдал 1 результативный пас.

Эксперты «Transfermarkt» оценивают стоимость полузащитника в € 40 млн.

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