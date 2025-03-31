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«Аль-Хиляль» хочет переманить Бареллу огромными деньгами

Дата публикации: 31-03-2025 00:33

Карьера Николо Бареллы может продолжиться в Саудовской Аравии. По данным «Todofichajes», заполучить хавбека «Интера» планирует «Аль-Хиляль». Боссы саудовского клуба рассчитывают заинтересовать итальянца выгодным предложением. Они подготовили для 28-летнего футболиста контракт на 4 года с зарплатой в 35 000 000 евро.

Цвета «Интера» Николо защищает с 2020 года. Действующее соглашение Бареллы с «нерадзурри» истекает летом 2029 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 38 встречах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

Ориентировочная стоимость итальянца – 80 млн евро («Transfermarkt»).

«Интер» по итогам 29 туров идет на первой строчке в Серии А, имея в своем активе 64 очка.

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