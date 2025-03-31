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Два клуба АПЛ хотят купить вратаря «Милана»

Дата публикации: 31-03-2025 00:33

По данным «Todofichajes», на Майка Меньяна, принадлежащего «Милану», претендуют несколько клубов АПЛ. В своем составе вратаря хотят видеть «Астон Вилла» и «Челси».

Состав «россонери» француз пополнил в 2021 году, перебравшись из «Лилля». Его переход обошелся «Милану» в 16,4 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Меньян защищал ворота итальянской команды в 41 матче (11 игр без пропущенных мячей).

Срок действия контракта 29-летнего француза с «Миланом» ограничен июнем 2026 года. Рыночный ценник на кипера равняется 25 млн евро (Transfermarkt.de).

Текущий сезон для «Милана» нельзя назвать удачным. По итогам 29 туров «россонери» имеют в своем активе 47 очков и находятся на девятом месте в Серии А.

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