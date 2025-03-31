"Верона" - "Парма". Прогноз на матч чемпионата Италии 31 марта

Дата публикации: 31-03-2025 08:05

Тур Серии A завершается двумя матчами в понедельник, и первый из них — важное противостояние в борьбе за выживание. Команды Паоло Дзанетти и Кристиана Киву идут в схожем темпе набора очков, но за девять туров до финиша еще далеки от безопасной зоны. Принято считать, что для сохранения прописки в элите нужно набрать 38–40 очков. Пока что ни "Верона", ни "Парма" до этой отметки не добрались.

У "эллинов" 29 очков после 29 матчей, и в случае победы они обойдут "Комо", поднявшись на 13-е место. У "джаллоблу" 25 очков — столько же, сколько у "Лечче", и всего на два больше, чем у "Эмполи", который уже оказался в зоне вылета. Победа позволит "Парме" оторваться от южан и приблизиться к "Вероне" на расстояние одного балла.

Составы обеих команд далеки от оптимальных. У "Вероны" травмированы Фараони, Тенгстедт, Данилюк, Ньясс, Фрезе и Харрауи. У "Пармы" дисквалифицирован Эрнани, а в лазарете числятся Михэйлэ, Ковальски, Джурич и Осорио.

"Верона" прошла сложный календарь в феврале и марте, встречаясь с "Аталантой", "Миланом", "Фиорентиной", "Ювентусом" и "Болоньей". Взять очки было непросто, но команда сумела победить "Фиорентину" и в последнем туре одолела "Удинезе" на выезде (1:0). При этом в четырех из пяти последних матчей с участием "Вероны" общий тотал голов был меньше 2,5.

"Парма" 22 февраля прервала свою 7-матчевую безвыигрышную серию, но с тех пор победить так и не смогла. Единственная виктория в 2025 году пришлась на дебют Киву, сменившего Фабио Пеккью. После этого "джаллоблу" проиграли "Удинезе" (0:1), а также сыграли вничью с "Торино" (2:2) и "Монцей" (1:1).

В матче первого круга "Верона" победила в гостях со счетом 3:2, хотя швейцарец Зом оформил дубль за хозяев. В последних семи очных встречах "Верона" одержала пять побед при одном поражении.

Хозяева выглядят фаворитами, но "Парма" при Киву прибавила в обороне. Возможные ставки на матч: