"Сельта" - "Лас-Пальмас". Прогноз на матч Ла Лиги 31 марта

Дата публикации: 31-03-2025 08:05

Матч на стадионе "Балаидос" завершит программу 29-го тура Ла Лиги. Хотя афиша не самая громкая, игра имеет важное значение для обеих команд.

"Сельта" набрала отличный ход — у галисийцев шестиматчевая беспроигрышная серия, благодаря которой они поднялись в верхнюю половину таблицы. Более того, перед этим туром до зоны еврокубков их отделяли всего пять очков.

У "Лас-Пальмаса" ситуация куда сложнее. Островитяне уверенно стартовали и к Новому году шли в середине таблицы, имея 22 очка — столько же, сколько и "Сельта". Однако в 2024 году команда стремительно сдала позиции: за весь год — ни одной победы и лишь три ничьих. В результате "Лас-Пальмас" опустился на 19-е место с 25 очками, и теперь борется за выживание.

"Сельта" — одна из лучших домашних команд лиги, входя в топ-5 по очкам, набранным на своем поле. Учитывая этот фактор, оптимальный выбор ставки — победа хозяев (коэффициент до 1.60).

Еще один вариант — тотал голов меньше 2.5 (коэффициент до 2.05). Хотя по ходу сезона обе команды чаще играли "верх", в последних матчах они склонны к "низу", а на такой исход дают привлекательный коэффициент.