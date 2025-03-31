"Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад". Прогноз на матч Кубка Испании 1 апреля

Дата публикации: 31-03-2025 20:27

Мадридский "Реал" находится на пороге выхода в финал Кубка Короля и даже может позволить себе не побеждать в ответном матче на "Сантьяго Бернабеу".

Полуфинальная стадия Кубка Испании состоит из двух встреч, и первая игра, прошедшая в Сан-Себастьяне более месяца назад, завершилась минимальной победой "сливочных". Единственный гол в том матче забил Эндрик, обеспечив "Реалу" комфортное положение перед ответной встречей.

С тех пор "Реал Сосьедад", который проводит не лучший сезон по сравнению с предыдущими, не смог кардинально изменить ситуацию. Команда вылетела из Лиги Европы, уступив "Манчестер Юнайтед", переживающему далеко не лучшие времена. Лишь в минувший уикенд баскам удалось прервать трехматчевую серию без побед в Ла Лиге, обыграв "Вальядолид" (2:1).

Кубок Короля остается последним шансом для "Сосьедада" зацепиться за трофей в этом сезоне. Для выхода в финал им необходимо совершить настоящий подвиг, повторив успех 2020 года, когда в четвертьфинале баски сенсационно выиграли на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:3. Тогда за "Сосьедад" забивали Исак (дважды), Эдегор и Мерино. Однако с тех пор команда ни разу не побеждала "Реал" в Мадриде.

Несмотря на сложность задачи, "Сосьедад" наверняка будет бороться до последнего. Мы предлагаем поставить на их победу с форой +1 (коэффициент – до 2.45). Еще один интересный вариант – тотал желтых карточек больше 4.5 (коэффициент – до 3.00).