У Холанда подозрение на тяжелую травму

Дата публикации: 01-04-2025 00:37

«Ман Сити» может потерять Эрлинга Холанда на длительный период. Накануне нападающий травмировался в поединке Кубка Англии с «Борнмутом». Форвард повредил ногу и попросил замену на 61-й минуте. Его место на поле занял Омар Мармуш, который в итоге принес победу «горожанам».



О сроках восстановления и характере травмы норвежца информация отсутствует. Вместе с тем со стадиона игрок уходил со специальной шиной на ноге. Передвигался Холанд на костылях. Видео с Эрлингом появилось в социальных сетях.



Наставник «Сити» Пеп Гвардиола не стал комментировать состояние здоровья Холанда.



«Пока не могу сказать. Увидим», - ответил специалист на вопрос о травме норвежца.



В нынешнем сезоне нападающий провел 40 встреч (30 голов, 4 результативные передачи). Его контракт с клубом истекает в 2034 году.