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«Манчестер Сити» хочет приобрести одну из главных звезд «Барселоны» за 100 млн евро

Дата публикации: 01-04-2025 00:37

«El Nacional» информирует, что действующий чемпион Англии проявляет предметный интерес к Педри, принадлежащему «Барселоне».

Хосепу Гвардиоле, возглавляющему «горожан», импонируют игровые качества хавбека. «Манчестер Сити» готов выделить на трансфер Педри порядка 100 000 000 евро. В клубе уверены, что ему удастся заменить Кевина Де Брейне, который может уйти из клуба ближайшим летом.

Однако оформить трансфер весьма проблематично. Жоан Лапорта, являющийся президентом «сине-гранатовых», не намерен продавать Педри. Он отметил, что покинуть «Барсу» 22-летний футболист сможет лишь в том случае, если сам решит сменить команду.

Соглашение полузащитника с «блаугранас» истекает в 2030 году. Отступные по его договору составляют 1 млрд евро. Сам Педри счастлив в «Барселоне» и не собирается уходить.

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