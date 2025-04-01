«Манчестер Сити» хочет приобрести одну из главных звезд «Барселоны» за 100 млн евро

Дата публикации: 01-04-2025 00:37

«El Nacional» информирует, что действующий чемпион Англии проявляет предметный интерес к Педри, принадлежащему «Барселоне».



Хосепу Гвардиоле, возглавляющему «горожан», импонируют игровые качества хавбека. «Манчестер Сити» готов выделить на трансфер Педри порядка 100 000 000 евро. В клубе уверены, что ему удастся заменить Кевина Де Брейне, который может уйти из клуба ближайшим летом.



Однако оформить трансфер весьма проблематично. Жоан Лапорта, являющийся президентом «сине-гранатовых», не намерен продавать Педри. Он отметил, что покинуть «Барсу» 22-летний футболист сможет лишь в том случае, если сам решит сменить команду.



Соглашение полузащитника с «блаугранас» истекает в 2030 году. Отступные по его договору составляют 1 млрд евро. Сам Педри счастлив в «Барселоне» и не собирается уходить.