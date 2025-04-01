«Ювентус» потерял основного защитника

Дата публикации: 01-04-2025 00:37

«Ювентус» лишился Федерико Гатти. В пресс-службе туринцев сообщили, что у защитника выявили травму малоберцовой кости. Теперь ему придется какое-то время провести в лазарете команды. Ожидается, что вернуться в строй Гатти сможет примерно через месяц.



Травму футболист получил в матче 30-го тура Серии А с «Дженоа», который состоялся 29-го марта.



Срок действия трудового договора Гатти с «Ювентусом» ограничен серединой 2028 года. В текущем сезоне центрбек появлялся на поле 28 раз (1 гол и 2 ассиста).



Рыночный ценник на 26-летнего итальянца составляет 25 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



«Ювентус» после 30 туров находится на пятом месте в Серии А, имея в своем активе 55 баллов.