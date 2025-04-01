"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч чемпионата Англии 1 апреля

Дата публикации: 01-04-2025 14:45

Апрель в Английской Премьер-лиге начинается с насыщенного мидуика, и программа вторничных матчей 30-го тура завершается встречей "Ноттингема" с "Манчестер Юнайтед". Противостояние интересное не только с точки зрения турнирного положения команд, но и благодаря дуэли португальских наставников – Нуну Эшпириту Санту и Рубена Аморима.

"Ноттингем" продолжает борьбу за второе место в чемпионате, конкурируя с "Арсеналом", тогда как "Манчестер Юнайтед" по-прежнему остается в середине турнирной таблицы. Интересно, что обе команды в недавних турах продемонстрировали схожие результаты: обе сыграли вничью с "Арсеналом" и обыграли "Ипсвич" – 4:2 у "Ноттингема" и 3:2 у "Юнайтед".

При этом хозяева могут похвастаться еще и громкой победой над "Манчестер Сити", а также успешными выступлениями в Кубке Англии – они выиграли серии пенальти у "Ипсвича" и "Брайтона", обеспечив себе дальнейшее продвижение по турниру. "Красные дьяволы", в свою очередь, уверенно прошли "Реал Сосьедад" в Лиге Европы (1:1 и 4:1) и вскоре сыграют в 1/4 финала против "Лиона".

Ставки на этот матч выглядят достаточно привлекательными. Можно рассмотреть вариант "Манчестер Юнайтед" не проиграет (Х2) с коэффициентом около 1.7, а также "индивидуальный тотал голов "МЮ" больше 1" с коэффициентом около 1.8.