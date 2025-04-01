"Атлетико" – "Барселона". Прогноз на матч Кубка Испании 2 апреля

Дата публикации: 01-04-2025 19:53

Второй финалист Кубка Короля определится в среду на стадионе "Метрополитано", где "Атлетико" и "Барселона" сыграют уже в третий раз за последние пять недель.

Два предыдущих поединка между этими командами оказались невероятно зрелищными – в них было забито в общей сложности 14 голов! Один из матчей состоялся в рамках первого полуфинала Кубка, где "Барселона", пропустив два мяча в первые шесть минут, сумела забить четыре подряд. Казалось, каталонцы обеспечили себе комфортное преимущество перед ответной встречей, но "Атлетико" сумел отыграться, забив два гола в концовке. В итоге команды подошли к ответному матчу без какого-либо перевеса.

Другой поединок прошел в рамках Ла Лиги 16 марта. "Атлетико" вновь вел со счетом 2:0, но к финальному свистку "Барселона" оформила четыре безответных гола, не оставив шансов "матрасникам" на камбэк.

Эти матчи стали настоящим футбольным безумием, но в то же время они подчеркнули кризис "Атлетико". В марте команда Диего Симеоне вылетела из Лиги чемпионов после поражения от "Реала", а затем фактически вышла из чемпионской гонки, проиграв не только "Барселоне", но и "Хетафе". В последнем туре Ла Лиги мадридцы не сумели обыграть "Эспаньол", который ведет борьбу за выживание.

На этом фоне "Барселона" находится в феноменальной форме, стабильно забивая по 3-4 мяча за матч. Мы прогнозируем победу каталонцев (коэффициент – до 2.40) и тотал голов больше 3 (коэффициент – до 1.95).