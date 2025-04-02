"Милан" - "Интер". Прогноз на матч Кубка Италии 2 апреля

Дата публикации: 02-04-2025 00:30

Это не просто одно из самых известных противостояний в футболе — это дерби Милана. К тому же, в этот раз оно проходит в полуфинале Кубка Италии. Первая встреча между "Миланом" и "Интером" состоится на "Сан-Сиро", а ответный матч запланирован на 23 апреля. Победитель этой пары, скорее всего, сразится за трофей с "Болоньей" 14 мая.

Когда на поле выходят "Милан" и "Интер", турнирное положение отходит на второй план. Однако текущая форма команд все же играет свою роль. Подопечные Симоне Индзаги лидируют в Серии A и уверенно защищают свой чемпионский титул. "Милан", напротив, демонстрирует нестабильные результаты, но это не помешало ему дважды обыграть "Интер" в этом сезоне — 2:1 в чемпионате и 3:2 в финале Суперкубка, отыгравшись с 0:2. В последней встрече Серии A "россонери" также были близки к победе, но "Интер" спасся на 90-й минуте (1:1).

Несмотря на это, сейчас "нерадзурри" выглядят более уверенно. Они выиграли последние пять матчей, включая обе встречи Лиги чемпионов с "Фейеноордом" (2:0 и 2:1), тогда как "Милан" против этого же соперника сыграл неудачно (0:1 и 1:1). Внутренний чемпионат также не радует болельщиков "россонери": поражения от "Торино", "Болоньи", "Лацио" и "Наполи" (все со счетом 1:2), а победы были лишь над "Комо" и "Лечче".

В этой напряженной дуэли ожидается результативный футбол. Мы предлагаем следующие варианты ставок: обе команды забьют (коэффициент около 1,7) и общий тотал голов больше 2,5 (коэффициент около 1,9).