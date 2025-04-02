«Спортинг» купил у «Леванте» полузащитника сборной Грузии

Дата публикации: 02-04-2025 19:53

На официальном сайте «Леванте» появилась информация о трансфере Георгия Кочорашвили, который стал игроком «Спортинга». Опорник присоединится к лиссабонской команде летом 2025 года. До этого момента он продолжит защищать цвета испанского клуба.



Согласно информации СМИ, переход Кочорашвили обошелся «Спортингу» в 5,5 млн евро. В «Леванте» грузинский футболист перебрался в 2019 году из «Сабуртало» за 0,25 млн евро. При этом за первую команду «лягушек» он дебютировал лишь в 2023 году.



В нынешнем сезоне на счету полузащитника 26 встреч в составе «Леванте» (6 забитых мячей, 4 результативные передачи). Рыночный ценник на 25-летнего игрока равняется 4 000 000 евро («Transfermarkt»).



За сборную Грузии Кочорашвили провел в общей сложности 19 игр (2 гола).