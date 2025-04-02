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Стала известна позиция «Милана» по будущему защитника Тео Эрнандеса

Дата публикации: 02-04-2025 19:53

По данным инсайдера Николо Скиры, «Милан» может расстаться с Тео Эрнандесом по окончании текущего сезона. Стороны пока не договорились по пролонгации сотрудничества. Действующий контракт защитника с клубом истекает в 2026 году. В «Милане» планируют продать француза, если новое соглашение с ним не будет заключено.

Цвета итальянской команды Эрнандес защищает с июля 2019 года. За его переход «россонери» заплатили «Реалу» 22,8 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Тео выходил на поле в футболке «Милана» в 35 встречах, отметившись в них 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

«Трансфермаркт» оценивает Эрнандеса в 50 млн евро.

«Милан» по итогам 30 туров располагается на девятой позиции в Серии А.

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