Стала известна позиция «Милана» по будущему защитника Тео Эрнандеса

Дата публикации: 02-04-2025 19:53

По данным инсайдера Николо Скиры, «Милан» может расстаться с Тео Эрнандесом по окончании текущего сезона. Стороны пока не договорились по пролонгации сотрудничества. Действующий контракт защитника с клубом истекает в 2026 году. В «Милане» планируют продать француза, если новое соглашение с ним не будет заключено.



Цвета итальянской команды Эрнандес защищает с июля 2019 года. За его переход «россонери» заплатили «Реалу» 22,8 млн евро.



В сезоне 2024/2025 Тео выходил на поле в футболке «Милана» в 35 встречах, отметившись в них 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.



«Трансфермаркт» оценивает Эрнандеса в 50 млн евро.



«Милан» по итогам 30 туров располагается на девятой позиции в Серии А.