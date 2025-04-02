Флик заблокировал трансфер одной из главных звезд атаки «Ливерпуля» в «Барселону»

Дата публикации: 02-04-2025 19:53

«El Nacional» утверждает, что Луис Диас мог продолжить карьеру в «Барселоне», но переход игрока «Ливерпуля» не одобрил Ханс-Дитер Флик, возглавляющий «сине-гранатовых».



Боссов каталонцев привлекал трансфер колумбийца, но тренер «сине-гранатовых» решил строить команду вокруг молодых игроков, которые способны принести пользу в долгосрочной и среднесрочной перспективе. В связи с этим от услуг 28-летнего Диаса решили отказаться.



Для Флика приоритетом является подписание Нико Уильямса из «Атлетика», который может быстро адаптироваться в клубе, поскольку имеет хорошие отношения с Бальде и Ямалем.



В текущем сезоне в 42 играх за «Ливерпуль» Диас отличился 13 раз и отдал 7 голевых пасов. Его контракт с «мерсисайдцами» истекает в 2027 году.