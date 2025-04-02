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«Арсенал» нацелился на Сане

Дата публикации: 02-04-2025 19:53

Флориан Плеттенберг утверждает, что Лерой Зане не планирует уходить из «Баварии». Вингер согласен на сокращение зарплаты ради пролонгации сотрудничества с клубом. Руководство мюнхенцев пока не направляло футболисту предложение по новому контракту. Вопрос с будущим Зане должен решиться в ближайшие 1-3 недели.

За ситуацией с вингером следит «Арсенал», который не против подписать его в ранге свободного агента. «Пушкари» уже обсуждали с представителями 29-летнего футболиста возможность сотрудничества.

Трудовые отношения Зане с «Баварией» действуют до середины 2025 года. В текущем сезоне крайний нападающий провел за «красных» 36 матчей, в которых отличился 11 раз и отдал 4 результативные передачи.

Эксперты Transfermarkt.de оценивают стоимость немца в 38 000 000 евро.

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