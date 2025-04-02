Николич рассказал, почему Сергеев не перешел в ЦСКА из «Зенита»

Дата публикации: 02-04-2025 19:53

Марко Николич, возглавляющий ЦСКА, рассказал, что «армейцы» могли подписать Ивана Сергеева, который минувшим летом перебрался из «Зенита» в «Крылья Советов».



«Я оценивал Сергеева. Я ответил «да». Почему не случился переход? Его возраст. В клубе решили подписывать футболистов не старше 25 лет», - заявил наставник «красно-синих» на YouTube-канале «Это футбол, брат!».



Самарцы выкупили права на 29-летнего нападающего летом 2024 года за 2 миллиона евро. С момента перехода Сергеев провел в составе «Крыльев» 22 встречи (5 забитых мячей, 3 результативные передачи).



Срок действия контракта Ивана с самарцами ограничен 2027 годом. На сегодняшний день рыночная стоимость форварда равняется € 3 млн («Transfermarkt»).