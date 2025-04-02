Роналду может вернуться в «Реал» ради клубного ЧМ

Дата публикации: 02-04-2025 19:53

«Sky Sports» информирует, что Криштиану Роналду мечтает выступить на клубном ЧМ-2025. В составе «Аль-Насра» португалец сделать это не сможет, поскольку саудовская команда не пробилась на турнир. В связи с этим звездный форвард может заключить краткосрочное соглашение с «Реалом», участвующим в клубном ЧМ-2025. Дополнительное трансферное окно на период 1-10 июня позволит оформить данный переход.



Роналду защищал цвета «сливочных» в 2009-2018 годах. В составе мадридцев он провел в общей сложности 438 игр, в которых отличился 450 раз и сделал 131 ассист.



В составе «Аль-Насра» португалец в текущей кампании отметился 28 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 33 встречах. Его контракт с саудовской командой истекает ближайшим летом.