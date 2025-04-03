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«Факел» назвал имя нового главного тренера

Дата публикации: 03-04-2025 08:22

Новым наставником «Факела» назначили Игоря Шалимова. Информацией поделились в пресс-службе воронежцев. О сроках трудового договора с 56-летним специалистом не сообщается.

«Факел» остался без рулевого в минувшие выходные. Воронежцы гостили у «Краснодара» в рамках 22-го тура РПЛ. Подопечные Дмитрия Пятибратова разгромно уступили «быкам» со счетом 0:5. Сразу после игры коуч «сине-белых» покинул свой пост.

По итогам 22 сыгранных матчей воронежцы с 14 набранными очками идут 15-ми в таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей «Факел» отделяют 5 баллов.

С 2022 года Шалимов не занимался тренерской деятельностью. Его последней командой был «Урал». В различные периоды своей карьеры специалист также работал с «Ахматом», «Химками» и «Краснодаром».

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