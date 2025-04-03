Слот рассматривает Фримпонга как решение двух проблем

Дата публикации: 03-04-2025 08:22

Арне Слот, возглавляющий «Ливерпуль», по-прежнему рассчитывает усилить состав Жереми Фримпонгом, принадлежащим «Байеру». При этом число претендентов на 24-летнего нидерландца в последнее время заметно возросло. Футболистом заинтересовались «МЮ», «Барселона» и «Реал».



«Mirror» сообщает, что подписание Фримпонга позволит «манкунианцам» решить сразу две проблемы. Нидерландец сможет заменить Трента Александер-Арнольда, который летом станет игроком «Реала». Кроме того, с Жереми в составе «Ливерпуль» будет соответствовать нормам АПЛ по количеству доморощенных футболистов в заявке, поскольку на протяжении 9 лет игрок находился в академии «Манчестер Сити».



Соглашение Фримпонга с «Байером» истекает в 2028 году. В этом сезоне хавбек провел за леверкузенцев 42 игры (4 гола, 11 ассистов).