Бернарду Силва принял решение по будущему

Дата публикации: 03-04-2025 08:22

Бернарду Силва принял решение по своему будущему. Ранее ряд источников сообщили о глобальном обновлении состава в «Ман Сити».



По данным «Football Insider», португалец собирается найти себе новую команду не из числа клубов АПЛ. Футболист уверен, что период его карьеры в составе «горожан» подошел к концу. Проблем с поиском работы у хавбека возникнуть не должны, поскольку к нему есть интерес со стороны испанских, саудовских и португальских клубов.



Срок действия контракта Силвы с «Ман Сити» ограничен июнем 2026 года. В сезоне 2024/2025 в активе португальца 3 забитых мяча и 4 результативные передачи в 40 встречах за «горожан».



Ориентировочный ценник на 30-летнего полузащитника равняется 45 млн евро (источник – Transfermarkt.de).