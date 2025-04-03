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Бернарду Силва принял решение по будущему

Дата публикации: 03-04-2025 08:22

Бернарду Силва принял решение по своему будущему. Ранее ряд источников сообщили о глобальном обновлении состава в «Ман Сити».

По данным «Football Insider», португалец собирается найти себе новую команду не из числа клубов АПЛ. Футболист уверен, что период его карьеры в составе «горожан» подошел к концу. Проблем с поиском работы у хавбека возникнуть не должны, поскольку к нему есть интерес со стороны испанских, саудовских и португальских клубов.

Срок действия контракта Силвы с «Ман Сити» ограничен июнем 2026 года. В сезоне 2024/2025 в активе португальца 3 забитых мяча и 4 результативные передачи в 40 встречах за «горожан».

Ориентировочный ценник на 30-летнего полузащитника равняется 45 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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