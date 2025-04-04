УЕФА и ФИФА о возвращении России в международный футбол

Дата публикации: 04-04-2025 00:12

​Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не рассматривает возможность возвращения российских команд и сборных к участию в международных соревнованиях. Ситуация, приведшая к отстранению российских команд, остается неизменной: Россия продолжает военные действия против Украины, нарушая международное право. ​

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что возвращение российских команд станет возможным только после завершения боевых действий. Он отметил, что решение будет приниматься совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорейшее возвращение России в международный футбол, подчеркнув, что спорт должен объединять людей.

В то же время, Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала УЕФА не допускать возвращения российских команд к международным соревнованиям, учитывая продолжающийся конфликт.

Таким образом, на текущий момент УЕФА не планирует пересматривать решение об отстранении российских команд и сборных от участия в международных турнирах до окончания военного конфликта.​