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УЕФА и ФИФА о возвращении России в международный футбол

Дата публикации: 04-04-2025 00:12

 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не рассматривает возможность возвращения российских команд и сборных к участию в международных соревнованиях. Ситуация, приведшая к отстранению российских команд, остается неизменной: Россия продолжает военные действия против Украины, нарушая международное право.

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что возвращение российских команд станет возможным только после завершения боевых действий. Он отметил, что решение будет приниматься совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорейшее возвращение России в международный футбол, подчеркнув, что спорт должен объединять людей.

В то же время, Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала УЕФА не допускать возвращения российских команд к международным соревнованиям, учитывая продолжающийся конфликт.

Таким образом, на текущий момент УЕФА не планирует пересматривать решение об отстранении российских команд и сборных от участия в международных турнирах до окончания военного конфликта.

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