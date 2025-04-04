Дата публикации: 04-04-2025 00:13

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и известный футбольный эксперт Рой Кин выразил уверенность в том, что молодой защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов станет ключевым игроком для клуба. После двух месяцев пребывания 21-летнего узбекского футболиста в составе «горожан» Кин отметил его прогресс и потенциал.​

Хусанов присоединился к «Манчестер Сити» из французского «Ланса» в январе. Из-за травм основных защитников, таких как Мануэль Аканджи, Джон Стоунз и Натан Аке, ему пришлось быстро адаптироваться и занять место в основном составе. Несмотря на сложный дебют против «Челси», Хусанов смог реабилитироваться и продемонстрировать высокий уровень игры в последующих матчах.​

Перед четвертьфинальным матчем Кубка Англии против «Борнмута» Рой Кин поделился своими мыслями о Хусанове:​

«Да, я думаю, что он освоился после дебюта. Всегда трудно для игрока приходить в новую страну, учить язык, привыкать к новым партнерам. Но я думаю, что он справится. У него был тяжелый старт, но это вызов, с которым он сталкивается. Не стоит недооценивать важность налаживания взаимодействия с партнерами, особенно когда перед тобой отсутствует такой игрок, как Родри. Но я думаю, что он будет в порядке, он хороший игрок. Потребуется время для адаптации, но он станет топ-игроком для «Манчестер Сити», в этом нет никаких сомнений». ​

Эти слова Кина подчеркивают его веру в способности Хусанова и его потенциал стать важной фигурой в составе «Сити».​

С момента перехода в клуб Хусанов провел девять матчей, включая участие в четвертьфинале Кубка Англии против «Борнмута». Его уверенная игра и стремление к развитию не остались незамеченными как среди болельщиков, так и среди экспертов.​

В феврале Хусанов был признан игроком месяца в «Манчестер Сити», что свидетельствует о его быстром прогрессе и адаптации в новом клубе. Его выступления демонстрируют не только технические навыки, но и зрелость, несмотря на молодой возраст.​

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола также отметил вклад Хусанова в команду, подчеркнув его профессионализм и стремление к обучению. Гвардиола выразил уверенность, что с таким подходом Хусанов сможет достичь высоких результатов и стать ключевым игроком для клуба в будущем.​

Болельщики «Сити» также выразили поддержку молодому защитнику, отмечая его уверенную игру и способность справляться с давлением на высоком уровне. Многие считают, что Хусанов имеет все необходимые качества, чтобы стать одним из лучших защитников в Премьер-лиге.​

С учетом всех этих факторов, прогноз Роя Кина о том, что Абдукодир Хусанов станет топ-игроком для «Манчестер Сити», кажется вполне обоснованным. Если молодой защитник продолжит в том же духе, он имеет все шансы стать неотъемлемой частью команды и достичь значительных успехов в английском футболе.​

В заключение, стоит отметить, что адаптация в новом клубе и лиге всегда является вызовом для любого игрока. Однако Хусанов демонстрирует, что с правильным отношением и поддержкой со стороны тренерского штаба и партнеров по команде, этот процесс может пройти успешно. Будущие выступления покажут, сможет ли он полностью реализовать свой потенциал и оправдать возложенные на него ожидания.