Александр Чеферин: «Новый формат клубных турниров доказал свою эффективность, несмотря на сомнения!»

Дата публикации: 04-04-2025 00:20

Президент УЕФА Александр Чеферин подвел итоги первых месяцев работы обновленного формата клубных соревнований и отметил, что все опасения скептиков не оправдались. Глава европейского футбольного союза подчеркнул, что реформы, направленные на модернизацию турниров, уже приносят положительные результаты.

"Когда мы только объявили о планах изменения формата клубных турниров, многие говорили, что это не сработает. Скептики считали, что новая система усложнит соревнования, сделает их менее привлекательными для зрителей и клубов. Но посмотрите, чего мы добились! Сейчас очевидно, что изменения были правильными. Мы видим высокую конкуренцию, зрелищные матчи и огромный интерес со стороны болельщиков. Это подтверждает, что наши решения были верными," — заявил Чеферин.

Реформа европейских клубных турниров привела к увеличению числа участников и изменению схемы розыгрыша, что дало возможность большему количеству команд проявить себя на международной арене. УЕФА стремился сделать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций более динамичными и непредсказуемыми, а также повысить уровень конкуренции между клубами из разных стран.

Один из главных эффектов нововведений – рост зрительского интереса. Статистика показывает, что количество просмотров матчей увеличилось, а стадионы заполняются еще быстрее, чем раньше. Болельщики отмечают возросшую интригу, ведь новые правила позволяют даже андердогам бороться с грандами на равных.

Кроме того, Чеферин обратил внимание на финансовую сторону вопроса: «Команды получают больше возможностей для заработка, ведь перераспределение доходов стало более справедливым. Это позволяет клубам разных уровней развиваться и становиться конкурентоспособнее».

Несмотря на успех, УЕФА не собирается останавливаться на достигнутом. Президент организации подчеркнул, что европейский футбол должен постоянно меняться и адаптироваться к современным реалиям. В ближайшие годы УЕФА продолжит работать над улучшением форматов турниров, чтобы они оставались интересными и захватывающими для зрителей.

"Футбол — это игра, которая никогда не стоит на месте. Мы будем следить за тем, как развивается новый формат, и при необходимости вносить коррективы. Но уже сейчас можно сказать: мы доказали, что наши решения приносят результат", — подытожил Чеферин.