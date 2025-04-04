"Ницца" - "Нант". Прогноз на матч чемпионата Франции 4 апреля

Дата публикации: 04-04-2025 00:22

В европейских чемпионатах наступает тот период, когда каждый матч приобретает огромное значение как для команд, борющихся за вершину таблицы, так и для тех, кто пытается избежать вылета. Один из таких поединков состоится на «Алльянц Ривьере», где в 28-м туре французской Лиги 1 встретятся представители юга и севера страны. В гости к «Ницце» приедет «Нант», и хотя их позиции в таблице существенно различаются, на финишной прямой сезона даже небольшой сбой может серьезно повлиять на турнирное положение.

Битва за Лигу чемпионов и борьба за выживание

Для «Ниццы» этот матч – очередной шаг в напряженной гонке за место в Лиге чемпионов. Чтобы гарантированно попасть в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы, нужно финишировать в тройке, а за вторую, третью и четвертую строчки идет ожесточенная борьба. «Монако» (50 очков), «Марсель» (49), «Ницца» и «Лилль» (по 47), «Страсбург» (46) и «Лион» (45) – разница минимальная, и каждая потеря очков может изменить диспозицию.

«Нант», в свою очередь, оказался в другом не менее напряженном противостоянии – борьбе за сохранение прописки в Лиге 1. Сейчас «канарейки» находятся на 13-м месте, имея 27 очков – столько же у «Анже», но конкуренты дышат в спину: «Реймс» (26 очков), «Гавр» (24) и «Сент-Этьен» (23) стремятся выбраться из зоны вылета. Единственный аутсайдер, который практически потерял шансы на спасение, – «Монпелье» (15 очков). В этой ситуации каждое очко на вес золота.

Последние матчи: проблемы у «Ниццы» и нестабильность «Нанта»

Форма команд в последних турах оставляет вопросы. «Ницца» смогла набрать лишь одно очко в трех последних матчах чемпионата: поражения от «Лиона» (0:2) и «Монако» (1:2), а также ничья с «Осером» (1:1) поставили под угрозу их позиции в гонке за Лигу чемпионов.

«Нант» недавно смог одолеть «Лилль» (1:0) у себя дома, но в последнем туре уступил в гостях «Гавру» (2:3), пропустив решающий гол в концовке. Более того, в последних трех выездных встречах «канарейки» проиграли с общим счетом 3:12, что говорит о серьезных проблемах команды в матчах на чужом поле.

Кадровая ситуация

У хозяев точно не сыграют травмированный Ндомбеле и дисквалифицированный Бар. У гостей из-за красной карточки, полученной в игре с «Лиллем», второй матч пропустит один из ключевых защитников – Кастеллетто.

Очные встречи и возможные ставки

В первом круге соперники сыграли вничью 1:1, обменявшись голами (отличились Аблин и Гессан). Примечательно, что «Ницца» не может обыграть «Нант» с января 2022 года – с тех пор в шести матчах трех турниров трижды победили «канарейки», еще трижды команды расходились миром.

Что можно ожидать от этого поединка? В первую очередь – голов от обеих команд. Можно рассмотреть следующие варианты ставок:

Оба забьют – коэффициент 1,80-1,85.

Индивидуальный тотал голов «Нанта» больше 1 – коэффициент 2,60-2,65.

Тотал голов больше 2,5 – коэффициент 1,75-1,80.

С учетом текущей формы команд и их мотивации на финише сезона этот матч обещает быть напряженным и результативным.