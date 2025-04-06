Лунин может перейти в итальянский топ-клуб

Дата публикации: 06-04-2025 14:14

Украинский голкипер Андрей Лунин может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов итальянской Серии А. По информации европейских источников, сразу несколько представителей топ-команд Италии проявляют устойчивый интерес к вратарю мадридского "Реала", который в текущем сезоне заметно прибавил и закрепился в статусе одного из самых перспективных киперов Европы.

Ситуация с Луниным в "Реале" складывается непросто, несмотря на его уверенную игру. В отсутствие Тибо Куртуа, восстанавливающегося после тяжёлой травмы, украинец получил шанс проявить себя — и блестяще им воспользовался. За время, проведённое в воротах "сливочных", Лунин выдал серию сухих матчей, продемонстрировал надёжность, отличную игру на линии и уверенность при выходах. Тем не менее, по мере возвращения Куртуа в строй, Андрей снова рискует оказаться в статусе второго номера, что, естественно, не устраивает самого игрока.

Именно поэтому трансфер в Серию А может стать отличным вариантом продолжения карьеры. В Италии высоко ценят надёжных вратарей с хорошим игровым интеллектом, и Лунин как раз попадает в эту категорию. Как утверждают СМИ, в числе претендентов на украинца называются "Интер", "Милан" и "Наполи" — клубы, которые ищут усиление вратарской линии на фоне нестабильности нынешних киперов или подготовки к смене поколений.

"Интер", например, рассматривает вариант замены Яна Зоммера, которому уже 35 лет, а также ищет более молодого, амбициозного и готового к конкуренции голкипера. В свою очередь, "Милан" не может быть полностью уверен в продолжении сотрудничества с Майком Меньяном из-за интереса к нему со стороны зарубежных клубов. А "Наполи", после ухода Давида Оспины и нестабильных выступлений заменявших его киперов, давно присматривается к надёжному вратарю европейского уровня.

Сам Лунин, по сообщениям близких к игроку источников, открыт к смене обстановки, если это позволит ему регулярно выходить на поле и играть ключевую роль в команде. При этом он подчёркивает, что чувствует себя комфортно в "Реале" и благодарен клубу за доверие, но в 25 лет ему важно получать игровую практику, особенно на фоне выступлений за национальную сборную Украины.

Важным аспектом возможного трансфера может стать и финансовая сторона. Контракт Лунина с мадридским клубом действует до лета 2025 года, и если "Реал" не предложит продление на условиях, удовлетворяющих игрока, трансфер уже ближайшим летом становится вполне вероятным. Кроме того, сам "Реал" не исключает возможности продать Лунина, если поступит достойное предложение — тем более, что интерес к украинцу есть не только из Италии, но и из Англии, где несколько клубов также следят за его прогрессом.

Таким образом, грядущее трансферное окно обещает быть насыщенным для Андрея Лунина. Перспектива перейти в один из топ-клубов Серии А выглядит как логичный шаг вперёд в его карьере. Всё будет зависеть от решений "Реала", амбиций самого вратаря и готовности итальянских клубов сделать конкретное предложение.