"Меня могли уволить": Гвардиола критически оценил провальный сезон

Дата публикации: 06-04-2025 14:17

Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", известный своими высокими стандартами и требовательностью как к себе, так и к команде, откровенно признал: нынешний сезон в исполнении его команды нельзя назвать успешным. Более того, наставник "горожан" признался, что при иных обстоятельствах мог бы даже лишиться своего поста из-за неудачных результатов.

"Я понимаю, что работаю в клубе, где от меня ждут побед в каждом турнире, — сказал Гвардиола в интервью британским СМИ. — Когда мы выигрываем, это воспринимается как должное. А когда случается спад — это становится поводом для обсуждения, критики, давления. В таких условиях нельзя чувствовать себя в безопасности. Меня вполне могли уволить. Да, это реальность профессии. Особенно, когда ты не оправдываешь ожиданий".

В этом сезоне "Манчестер Сити", несмотря на отдельные яркие матчи, всё чаще стал показывать нестабильные результаты. Потеря очков в матчах с аутсайдерами, сложности в ключевых встречах Премьер-лиги, а также вылет из национального Кубка на ранней стадии — всё это лишь усугубило общую картину. На фоне прошлых лет, когда команда под руководством Пепа завоёвывала титулы с доминирующей игрой, нынешняя кампания выглядит бледно.

"Мы поставили планку слишком высоко, — продолжает Гвардиола. — В какой-то момент может показаться, что команда устаёт от постоянного давления, от необходимости всё время быть первыми. Но это футбол. Ты должен доказывать свою состоятельность каждую неделю. И если ты не выигрываешь, приходит другой. Это закон жизни. В "Сити" есть люди, которые понимают суть долгосрочного развития. Но даже они не могут игнорировать результаты".

Интересно, что сам Гвардиола не снимает с себя ответственности и прямо говорит: за спад команды должен отвечать именно он, а не игроки. "Когда что-то идёт не так, первым должен быть подвергнут критике тренер. Мы не смогли добиться нужного уровня. Это моя ошибка. Я обязан найти решения и вдохнуть в команду новую энергию".

В то же время, несмотря на самокритику, Пеп остаётся мотивированным и готовым к вызовам. Он подчеркнул, что до конца сезона команда будет бороться за каждое очко и сделает всё, чтобы вернуть утраченную форму. "В такие моменты и проявляется характер. Я не собираюсь сдаваться. Мы — "Сити", и мы будем биться до конца".

Отдельно тренер отметил поддержку болельщиков, которые, несмотря на неудачи, продолжают приходить на стадион и поддерживать команду. "Это очень важно. Мы это чувствуем. Именно из-за таких людей хочется работать ещё усерднее, чтобы вернуть им радость".

Напомним, что Пеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и за это время завоевал с клубом все возможные внутренние трофеи, а также, наконец, привёл "горожан" к триумфу в Лиге чемпионов. Однако, по мнению самого тренера, каждый сезон начинается с нуля, и былые заслуги не могут служить гарантией будущих успехов.

Судьба нынешнего сезона для "Сити" ещё не решена окончательно. Команда сохраняет шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов, и если "горожане" смогут собрать волю в кулак, то у Пепа и его подопечных будет шанс доказать, что списывать их со счетов рано.