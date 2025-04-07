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Защитник «Браги» на прицеле у топ-клуба АПЛ

Дата публикации: 07-04-2025 08:08

«Ливерпуль» хочет заполучить Сику Ньяките из «Браги». «Africafoot» утверждает, что «мерсисайдцы» могут оформить сделку ближайшим летом.

Руководство англичан рассматривает малийца в качестве потенциального сменщика Ибраимы Конате. Последний по завершении сезона может стать игроком «ПСЖ».

В спор за Ньяките также могут включиться «МЮ» и «Ман Сити», проявляющие интерес к защитнику. Трудовой договор 25-летнего футболиста с «Брагой» действует до июня 2028 года. Однако в соглашении с Сику присутствует условие по отступным, размер которых равняется 30 млн евро.

В нынешнем сезоне в активе малийца 31 игра за «Брагу» (3 забитых мяча, 1 результативная передача).

Transfermarkt.de оценивает Ньяките в 6 000 000 евро.

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