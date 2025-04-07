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Гвардиоле понадобился хавбек «Астон Виллы»

Дата публикации: 07-04-2025 08:08

«TEAMtalk» информирует об интересе «Манчестер Сити» к Моргану Роджерсу, правами на которого владеет «Астон Вилла». На подписании атакующего полузащитника настаивает Хосеп Гвардиола, возглавляющий «небесно-голубых».

Бирмингемцы пролонгировали сотрудничество с Роджерсом минувшей осенью, подписав с ним новое соглашение до июня 2030 года. В связи с этим «Сити» придется раскошелиться, чтобы заполучить игрока.

В сезоне 2024/2025 на счету Роджерса 44 поединка за «Астон Виллу» (13 забитых мячей, 11 голевых передач). Ориентировочная стоимость 22-летнего англичанина составляет 50 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).

Примечательно, что в юном возрасте Роджерс выступал за молодежную команду «Манчестер Сити». Систему «горожан» он покинул в 2023 году.

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