«Ливерпуль» рассматривает Араухо в качестве замены для ван Дейка

Дата публикации: 07-04-2025 08:08

По данным «Relevo», «Ливерпуль» интересуется Рональдом Араухо из «Барселоны». «Мерсисайдцы» считают, что уругваец сможет заменить в команде Вирджила ван Дейка. Соглашение «мерсисайдцев» с нидерландцем истекает летом 2025 года, в связи с чем он может покинуть клуб.



Договор, подписанный Араухо с «Барсой» в январе, включает условие по отступным. Выкупить права на защитника можно за 65-75 млн евро. Каталонцы в свою очередь рассматривают вариант с подписанием Луиса Диаса, принадлежащего «Ливерпулю». С учетом этого, клубы могут оформить обмен футболистами.



В сезоне 2024/2025 Араухо провел за «сине-гранатовых» 15 встреч (2 забитых мяча, 2 голевых паса). Его соглашение с испанским грандом истекает в 2031 году.



Трансферный ценник на 26-летнего уругвайца составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).