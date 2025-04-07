«Челси» грозит исключение из еврокубков из-за проблем с финансовым «fair play»

Дата публикации: 07-04-2025 08:08

«Челси» могут отстранить от еврокубков по решению УЕФА, информирует «The Times».



Причиной тому является несоблюдение финансового «fair play». Представители УЕФА обвинили лондонцев в излишней растрате средств, составившей 158 млн фунтов. «Пенсионеры» обсуждают с организацией вопрос решения этой проблемы. Если клубу не удастся устранить имеющийся дефицит, то его отстранят от еврокубков.



На приобретение новых футболистов Тодд Боули, являющийся собственником «Челси», израсходовал огромную сумму. При этом по результатам сезона 2022/2023 «синие» не получили путевку в еврокубки впервые за длительное время.



В текущем сезоне подопечные Энцо Марески продолжают борьбу в Лиге конференций, где в четвертьфинале встретятся с «Легией».