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Основной защитник «Боруссии» получил тяжелую травму перед матчами с «Барселоной» в ЛЧ

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

«Боруссия» из Дортмунда надолго лишилась Нико Шлоттербека. В пресс-службе клуба рассказали, что у защитника диагностировали разрыв мениска на левом колене. Травма не позволит футболисту выйти на поле в этом сезоне.

«Отсутствие Нико является большой потерей для нас. Он – ключевой игрок команды. Мы верим, что вскоре он вернется в строй, мы готовы оказать ему в этом максимальную поддержку», - подчеркнул Себастьян Кель, занимающий должность спортивного директора «Боруссии».

Следует отметить, что уже 9-го апреля дортмундцам предстоит встретиться с «Барселоной» в рамках 1/4 ЛЧ.

Контракт Шлоттербека со «шмелями» истекает в 2027 году. В этом сезоне центрбек принял участие в 37 матчах за «Боруссию» (6 ассистов).

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