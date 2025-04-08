Основной защитник «Боруссии» получил тяжелую травму перед матчами с «Барселоной» в ЛЧ

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

«Боруссия» из Дортмунда надолго лишилась Нико Шлоттербека. В пресс-службе клуба рассказали, что у защитника диагностировали разрыв мениска на левом колене. Травма не позволит футболисту выйти на поле в этом сезоне.



«Отсутствие Нико является большой потерей для нас. Он – ключевой игрок команды. Мы верим, что вскоре он вернется в строй, мы готовы оказать ему в этом максимальную поддержку», - подчеркнул Себастьян Кель, занимающий должность спортивного директора «Боруссии».



Следует отметить, что уже 9-го апреля дортмундцам предстоит встретиться с «Барселоной» в рамках 1/4 ЛЧ.



Контракт Шлоттербека со «шмелями» истекает в 2027 году. В этом сезоне центрбек принял участие в 37 матчах за «Боруссию» (6 ассистов).