«Зенит» может потерять еще одного бразильца

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

Густаво Мантуан может уйти из «Зенита». Такую информацию разместил в соцсети Марко Белло. Журналист сообщил о готовности вингера вернуться в чемпионат Бразилии. Его агенты уже начали прорабатывать вариант с годичной арендой.



Состав петербуржцев Мантуан пополнил в 2022 году. «Зенит» после арендного соглашения оформил полноценный трансфер игрока за 2 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету 23-летнего бразильца 30 встреч за команду Сергея Семака, в которых он отличился 4 раза и отдал 6 результативных передач.



Рыночный ценник на Мантуана равняется 3 млн евро (Transfermarkt.de). Соглашение вингера с «Зенитом» действует до середины 2027 года.



Следует отметить, что минувшей зимой «сине-бело-голубые» лишились Артура, а летом из команды уйдет Вендел.