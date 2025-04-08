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«Зенит» может потерять еще одного бразильца

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

Густаво Мантуан может уйти из «Зенита». Такую информацию разместил в соцсети Марко Белло. Журналист сообщил о готовности вингера вернуться в чемпионат Бразилии. Его агенты уже начали прорабатывать вариант с годичной арендой.

Состав петербуржцев Мантуан пополнил в 2022 году. «Зенит» после арендного соглашения оформил полноценный трансфер игрока за 2 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего бразильца 30 встреч за команду Сергея Семака, в которых он отличился 4 раза и отдал 6 результативных передач.

Рыночный ценник на Мантуана равняется 3 млн евро (Transfermarkt.de). Соглашение вингера с «Зенитом» действует до середины 2027 года.

Следует отметить, что минувшей зимой «сине-бело-голубые» лишились Артура, а летом из команды уйдет Вендел.

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