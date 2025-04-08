«Краснодар» объявил о трансфере Густаво Сантоса

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

В пресс-службе «Краснодара» сообщили о том, что состав клуба пополнится Густаво Сантосом, который текущий сезон проводит в греческой «Ламии». К новой команде бразилец присоединится ближайшим летом. Соглашение вингера с «быками» вступит в силу с середины июня и будет действовать до лета 2029 года.



«Краснодару» не придется платить за переход 24-летнего игрока, поскольку на момент подписания контракта он будет свободным агентом.



Сантос обучался футболу в португальской «Витории». С 2022 года он выступает в чемпионате Греции.



В нынешнем сезоне в активе бразильца 19 матчей за «Ламию», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Трансферная стоимость Сантоса равняется 0,45 млн евро («Transfermarkt»).