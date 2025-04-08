Артета перед игрой в ЛЧ: "Это 100% самый большой матч в моей карьере тренера"

Дата публикации: 08-04-2025 20:20

Микель Артета, главный тренер лондонского "Арсенала", преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", не стал скрывать масштаб и значение предстоящего поединка. По словам испанского специалиста, это безусловно самый важный матч в его тренерской карьере, а возможно — и кульминация многолетнего пути, пройденного им как футболистом и наставником.

"Это сто процентов самый большой матч в моей карьере как тренера", — признался Артета накануне встречи с "королевским клубом", который приедет на "Эмирэйтс" в рамках первого четвертьфинального поединка. Такой откровенный и эмоциональный комментарий говорит о многом: не только об уважении Артеты к сопернику, но и о понимании, насколько важен этот матч для всего клуба, его болельщиков и лично для него.

Вряд ли найдется команда в Европе, которая не относилась бы к "Реалу" с особым трепетом. Мадридцы — безоговорочные лидеры по числу титулов Лиги чемпионов, и их путь в плей-офф всегда сопровождается атмосферой особого внимания. Неудивительно, что даже для молодого и амбициозного специалиста, который уже успел выиграть Кубок Англии и выстроить в "Арсенале" команду нового уровня, встреча с "Реалом" — настоящий экзамен на зрелость.

"Реал" — это команда, которую уважаешь просто по умолчанию. Сколько бы ни было травм, сколько бы ни сменилось игроков, они всегда выходят на поле, чтобы побеждать, и умеют делать это даже в самых трудных обстоятельствах. Нам предстоит невероятное испытание", — подчеркнул Артета.

Впрочем, и сам "Арсенал" ныне находится в прекрасной форме. Команда не проигрывает на протяжении семи матчей подряд и уверенно чувствует себя как в английской Премьер-лиге, так и на европейской арене. Противостояние с "Реалом" — не просто вызов, а шанс окончательно утвердиться в статусе европейского топ-клуба. И Артета это прекрасно понимает.

"Я горжусь тем, как мы прошли этот путь. Мы добились серьезного прогресса, построили команду с характером и менталитетом победителей. Но для того, чтобы действительно попасть в элиту, нужно обыгрывать таких соперников, как "Реал". Это момент, ради которого мы трудились все последние годы", — добавил он.

Безусловно, не все карты сейчас в руках Артеты. У "Арсенала" целый ряд кадровых проблем: не сыграют сразу несколько ключевых футболистов, в том числе Кай Хаверц, Такехиро Томиясу и Габриэл Жезус. Участие других игроков до последнего оставалось под вопросом. Однако испанский тренер предпочитает не сосредотачиваться на потерях, а искать решения внутри имеющегося состава.

"Мы должны быть гибкими. У нас есть футболисты, способные выйти на поле и сыграть ключевую роль. Я верю в глубину нашей команды. Это и есть сила настоящего коллектива — когда каждый знает, что его шанс может прийти в самый неожиданный момент", — отметил Артета.

Для него лично матч против "Реала" — особенный еще и потому, что большая часть его футбольной и тренерской идентичности связана с Испанией. Артета родился и вырос в Сан-Себастьяне, начинал карьеру в "Барселоне", а затем в качестве тренера много лет работал рядом с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити", перенимая лучшие принципы каталонской школы. Теперь же ему предстоит помериться силами с другим великим испанским наставником — Карло Анчелотти, чей послужной список внушает благоговейный трепет.

"Я с огромным уважением отношусь к Карло. Он вдохновляет целое поколение тренеров своим спокойствием, умением адаптироваться к разным ситуациям и добиваться результата. Для меня большая честь встретиться с ним на этой стадии турнира", — признался наставник "канониров".

Артета не скрывает, что готовил свою команду к этому матчу с особым подходом. Мотивация и настрой игроков, по его словам, находятся на максимальном уровне. Все понимают, насколько значим этот матч и как может измениться история клуба, если пройти такого соперника.

"Мы не просто хотим сыграть против "Реала". Мы хотим победить. Я вижу в глазах игроков ту самую решимость, ради которой становятся чемпионами", — подытожил Артета.

Матч с "Реалом" действительно может стать определяющим не только для этого евросезона, но и для будущего "Арсенала". Победа в таком противостоянии станет важнейшим шагом на пути к финалу и, возможно, к главному европейскому трофею, о котором болельщики на "Эмирэйтс" мечтают уже много лет.