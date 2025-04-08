Роналдиньо: Месси и Неймар оба оставили свой след в истории "ПСЖ"

Дата публикации: 08-04-2025 20:27

Бывшая звезда сборной Бразилии и один из самых ярких игроков своего поколения, Роналдиньо, высказался о периоде, который Лионель Месси и Неймар провели в составе парижского "ПСЖ". В интервью он отметил, что, несмотря на разные обстоятельства и продолжительность пребывания в клубе, оба футболиста оставили заметный след в истории французского гранда.

— Неймар провел в "ПСЖ" множество ярких матчей и действительно написал красивую футбольную историю. К сожалению, травмы часто мешали ему играть стабильно и раскрыть весь потенциал на протяжении всего времени в Париже, — отметил Роналдиньо. — Но, несмотря на это, он принес команде много радости и незабываемых моментов.

Говоря о Лионеле Месси, легенда бразильского футбола подчеркнул, что хотя аргентинец и не задержался во Франции надолго, его присутствие в клубе имело огромное значение:

— Месси не так долго выступал за "ПСЖ", но он, как и Неймар, стал частью истории клуба уже просто потому, что носил его футболку. Такие игроки — это уровень, который поднимает репутацию команды на международной арене. Они оставили свой след, и этого уже не изменить, — считает Роналдиньо.

Особое внимание бразилец также уделил собственным эмоциям, связанным с тем, что все трое — он сам, Неймар и Месси — в разные годы представляли одни и те же клубы:

— Я чувствую настоящую гордость, когда вижу, что такие звезды, как Неймар и Месси, выступали за "Барселону" и "ПСЖ" — клубы, которые дороги моему сердцу. Это особая связь, и она вызывает только положительные эмоции, — добавил Роналдиньо.

Напомним, что Роналдиньо выступал за "ПСЖ" с 2001 по 2003 год, а затем перешел в "Барселону", где достиг пика своей карьеры и стал настоящей легендой. Неймар, в свою очередь, также защищал цвета обоих клубов — сначала в "Барселоне", а затем в "Пари Сен-Жермен", куда перешел за рекордную сумму в 2017 году. Месси, завершив многолетнюю карьеру в каталонском клубе, провел два сезона в Париже с 2021 по 2023 год.

Таким образом, троица объединена не только дружбой, но и футбольной историей, связанной с двумя выдающимися европейскими командами.