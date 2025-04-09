«ПСЖ» возобновил интерес к Рэшфорду

Дата публикации: 09-04-2025 12:13

Издание «L’Equipe» утверждает, что Маркус Рэшфорд привлек внимание «Пари Сен-Жермен». Зимой парижане уже интересовались футболистом «Ман Юнайтед». Однако в итоге руководство клуба сделало выбор в пользу Хвичи Кварацхелии. Вместе с тем Луис Энрике, возглавляющий «красно-синих», хочет заполучить в команду еще одного резкого вингера. Рэшфорд соответствует данным требованиям.



Срок действия контракта Маркуса с «красными дьяволами» ограничен летом 2028 года. С февраля этого года он в рамках арендного соглашения выступает за «Астон Виллу». Всего в сезоне 2024/2025 в активе 27-летнего англичанина 36 матчей (10 забитых мячей, 7 результативных передач).



Ориентировочный ценник на Рэшфорда составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).