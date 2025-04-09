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«Манчестер Сити» определил двух кандидатов на замену Де Брёйне

Дата публикации: 09-04-2025 12:13

«Манчестер Сити», который ближайшим летом расстанется с Кевином Де Брёйне, продолжает поиски замены для бельгийца.

По данным Давида Орнштейна, представляющего ресурс «The Athletic», в качестве альтернативы хавбека «горожанами» рассматриваются Флориан Вирц из «Байера» и Морган Гиббс-Уайт, представляющий «Ноттингем Форест».

Не исключено, что «Сити» будет использовать внутренние резервы для замены Де Брёйне. Потенциально место бельгийца на поле может занять Фил Фоден.

Контракт Вирца с «Байером» истекает в 2027 году. В 29 играх этого сезона игрок отличился 15 раз и сделал 13 ассистов.

Гиббс-Уайт связан трудовыми отношениями с «Ноттингем Форест» до лета 2027 года. В текущем сезоне он отметился 5 забитыми мячами и 9 результативными пасами в 30 матчах.

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