Назван тренер, который может заменить Ганчаренко в «Пари НН»

Дата публикации: 09-04-2025 12:13

Весеннюю часть сезона «Пари НН» проводит не лучшим образом. Четыре последних игры для нижегородцев завершились поражениями. По итогам 23 туров команда располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ. Отрыв от 15-го места, которое вылетает в ФНЛ напрямую, составляет 4 очка.



Согласно информации, появившейся в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», уже в следующем туре Виктора Ганчаренко могут отправить в отставку. Если нижегородцы уступят «Динамо», то вероятность увольнения специалиста существенно возрастет.



Следующим наставником «Пари НН» могут назначить Магомеда Адиева. Последний в настоящее время обсуждает условия сотрудничества с «Атырау». Если переговоры завершатся неудачей, а контракт с Ганчаренко будет расторгнут, то Адиев может стать наставником нижегородцев.