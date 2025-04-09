12:38 ()
Свернуть список

Назван тренер, который может заменить Ганчаренко в «Пари НН»

Дата публикации: 09-04-2025 12:13

Весеннюю часть сезона «Пари НН» проводит не лучшим образом. Четыре последних игры для нижегородцев завершились поражениями. По итогам 23 туров команда располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ. Отрыв от 15-го места, которое вылетает в ФНЛ напрямую, составляет 4 очка.

Согласно информации, появившейся в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», уже в следующем туре Виктора Ганчаренко могут отправить в отставку. Если нижегородцы уступят «Динамо», то вероятность увольнения специалиста существенно возрастет.

Следующим наставником «Пари НН» могут назначить Магомеда Адиева. Последний в настоящее время обсуждает условия сотрудничества с «Атырау». Если переговоры завершатся неудачей, а контракт с Ганчаренко будет расторгнут, то Адиев может стать наставником нижегородцев.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close