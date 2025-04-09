Топ-клуб АПЛ приготовил 120 млн евро на Лаутаро

Дата публикации: 09-04-2025 12:13

«TodoFichajes» пишет, что к Лаутаро Мартинесу есть интерес со стороны топ-клуба из АПЛ. Заполучить нападающего «Интера» хочет «Арсенал». У «пушкарей» в этом сезоне есть определенные проблемы в атакующей линии. Впереди лондонцам приходится использовать Микеля Мерино, который обычно выступает в полузащите.



Чтобы решить данную проблему, «Арсенал» рассматривает вариант с подписанием центрфорварда. На трансфер Мартинеса «красно-белые» готовы выделить порядка 120 млн евро. Однако даже столь выгодное предложение не является гарантией успеха. Оформить переход будет весьма проблематично из-за нежелания миланцев расставаться с одним из своих лидеров.



Действующее соглашение Мартинеса с «Интером» истекает в 2029 году.