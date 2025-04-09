"Барселона" - "Боруссия" (Дортмунд). Прогноз на матч Лиги чемпионов 9 апреля

Дата публикации: 09-04-2025 20:08

Противостояние Ханси Флика и Нико Ковача в Лиге чемпионов обещает стать одним из самых интригующих на стадии четвертьфиналов. Два тренера, чьи судьбы уже пересекались в "Баварии", теперь встречаются на европейской арене с новыми командами: Флик ведёт "Барселону", а Ковач — дортмундскую "Боруссию". Иронично, что победитель этой дуэли вполне может встретиться с "Баварией" в полуфинале.

Оба наставника оставили свой след в истории мюнхенского клуба. Ковач работал там с 2018 по 2019 год, выиграл чемпионат и Кубок Германии, но был уволен в ноябре. Практически сразу его сменил Флик, который спустя несколько месяцев триумфально привёл "Баварию" к победе в Лиге чемпионов. Сейчас Ханс-Дитер пытается повторить тот путь уже с "Барселоной", в то время как Ковач стремится спасти неоднозначный сезон дортмундцев, где еврокубки остаются единственным шансом оправдать ожидания.

Каталонцы находятся в потрясающей форме: в 2025 году они ещё не проигрывали и идут без поражений уже 22 матча подряд (18 побед, 4 ничьи). Даже плотный календарь и дополнительная игра с "Осасуной" в международную паузу не повлияли на темп команды. Единственная потеря очков за последнее время случилась в игре с "Бетисом" (1:1), прервавшая серию из семи побед подряд.

У "Боруссии", напротив, сезон в Бундеслиге складывается тяжело. Но в Лиге чемпионов команда сумела проявить характер, выбив "Лилль" в 1/8 финала. Особенно запомнился волевой успех во втором матче, где дортмундцы продемонстрировали боевой настрой. Впрочем, в чемпионате Германии дела у команды не так хороши, несмотря на две уверенные победы над "Майнцем" и "Фрайбургом".

Эти соперники уже пересекались в текущем розыгрыше ЛЧ: в декабре "Барселона" обыграла дортмундцев на их поле со счётом 3:2. Тогда дубль оформил Ферран Торрес, ещё один гол добавил Рафинья, а "Боруссии" дважды отличился Гирасси. Примечательно, что все пять мячей были забиты во втором тайме. До этого команды встречались дважды в сезоне 2019/20 — тогда "Барса" выиграла дома 3:1, а в Германии была зафиксирована ничья 0:0. Иными словами, "Боруссия" до сих пор не знает вкуса побед над каталонцами.

С точки зрения кадров, у "Барселоны" ситуация стабильна: тер Штеген всё ещё вне заявки, Берналь, Ольмо и Касадо давно травмированы. У "Боруссии" главные потери — защитник Зюле и полузащитник Забитцер. Но при этом оба клуба могут рассчитывать на своих лучших бомбардиров: Рафинья лидирует в гонке с 11 голами, Гирасси идёт следом с 10.

В этой связи ставка на гол Рафиньи выглядит логичной — коэффициенты на это событие держатся в районе 2,20–2,25. Вариант с голом Гирасси даёт более высокий кэф, но забивать на "Камп Ноу" дортмундцам будет непросто. А вот от хозяев стоит ожидать привычной результативности: ставка "победа Барсы + тотал больше 3,5" идёт с коэффициентом около 2,45–2,50.

Наконец, более "спокойный" вариант — чистая победа "Барселоны" с форой (-1,5), которую букмекеры предлагают за кэф 1,90–1,95. Учитывая форму каталонцев и их мотивацию решить всё в первом матче, этот прогноз выглядит весьма убедительно.