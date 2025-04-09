"Пари Сен-Жермен" - "Астон Вилла". Прогноз на матч Лиги чемпионов 9 апреля

Дата публикации: 09-04-2025 20:08

Второй игровой день четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов продолжает радовать яркими афишами, и на этот раз — особая встреча. Унаи Эмери возвращается в Париж, где ему предстоит не просто тренерская дуэль с Луисом Энрике, но и эмоциональное возвращение на стадион, который он хорошо знает. Именно на "Парк де Пренс" Эмери работал с 2016 по 2018 год, выиграл Лигу 1, но так и не добился значимых успехов на европейской арене.

Теперь же он во главе "Астон Виллы", которая набрала приличный ход, а соперником выступает "ПСЖ", пребывающий в потрясающей форме. С 10 декабря парижане провели 27 матчей на всех фронтах, одержав 25 побед при одной ничьей и всего одном поражении. Да, многие по-прежнему склонны списывать такую статистику на не самый высокий уровень конкуренции в Лиге 1, но на деле французский гранд в этом отрезке уверенно прошёл и мощных соперников на международной арене.

Особенно стоит отметить противостояние с "Ливерпулем" в 1/8 финала ЛЧ, где команды обменялись выездными победами 1:0, а затем "ПСЖ" оказался сильнее в серии пенальти, выбив одного из фаворитов турнира. Помимо этого, в копилке парижан за это время — успешные встречи с "Манчестер Сити", "Штутгартом" и "Зальцбургом".

"Астон Вилле" досталась более комфортная сетка: в 1/8 финала англичане дважды переиграли "Брюгге" (3:1 и 3:0). Эти победы стали частью текущей впечатляющей серии из семи матчей без поражений, включая успехи в Кубке Англии. Команда Эмери выглядит организованной, боевой и способной навязать борьбу даже таким клубам, как "ПСЖ", хотя всё же уступает в классе и глубине состава.

Есть и кадровые потери: у хозяев из-за дисквалификации не сыграет капитан обороны Маркиньос, а у гостей травмирован ямайский вингер Леон Бэйли. Несмотря на это, обе команды обладают достаточным ресурсом, чтобы провести яркий атакующий футбол.

Ставочные рекомендации выглядят достаточно уверенно. Первая — победа "ПСЖ" с форой (-1), то есть с возможностью возврата ставки при минимальной победе хозяев. Коэффициент на такой исход колеблется в районе 1,6, и он вполне оправдан, учитывая текущую форму парижан и их домашнее преимущество.

Второй вариант — общий тотал больше 2 голов за матч (коэффициент около 1,7). Обе команды играют в атакующий футбол, не боятся идти вперёд, и есть все основания ожидать как минимум два забитых мяча, а то и больше.

Таким образом, встреча на "Парк де Пренс" обещает быть не только принципиальной для Унаи Эмери, но и насыщенной событиями на поле. "ПСЖ" имеет все шансы сделать серьёзную заявку на полуфинал уже в первом матче, но "Астон Вилла" способна удивить — особенно при таком тренере, как Эмери.