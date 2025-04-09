Дата публикации: 09-04-2025 20:14

Сборная Бразилии вскоре может обрести нового наставника — им, по информации авторитетного источника UOL Esporte, может стать португальский специалист Жоржи Жезуш. На данный момент он возглавляет саудовский клуб "Аль-Хиляль", с которым показывает отличные результаты.

70-летний тренер, обладающий внушительным опытом, рассматривается Бразильской конфедерацией футбола (CBF) в качестве главного и практически единственного кандидата на вакантный пост. Отмечается, что интерес к Жезушу не случаен — в Южной Америке прекрасно помнят его успешную работу во главе "Фламенго", с которым он выиграл Кубок Либертадорес и стал чемпионом Бразилии. Именно этот период считается одной из ярких страниц в современной истории клуба, и имя португальца до сих пор вызывает уважение у местных болельщиков и футбольных функционеров.

Тем не менее, возможное назначение Жезуша не произойдет мгновенно. По данным источника, сам тренер не намерен покидать нынешнюю команду до завершения текущего сезона, а именно — до финала Лиги чемпионов Азии. "Аль-Хиляль" уверенно движется к решающим стадиям турнира, и Жезуш не желает оставлять проект незавершенным.

Ситуация с тренерским штабом сборной Бразилии остается актуальной темой обсуждений уже несколько месяцев. После ухода предыдущего наставника и неудачных выступлений команды в отборочных матчах к ЧМ-2026 болельщики и эксперты требуют серьезных изменений. Руководство федерации также осознает необходимость пригласить человека с авторитетом и международным опытом — именно такими качествами обладает Жезуш.

Отметим, что ранее португальского тренера уже связывали с возможностью возвращения в бразильский футбол, но на уровне клубов. Теперь же разговор идет о самом престижном посту в национальной команде, и это предложение может стать для Жезуша венцом его тренерской карьеры.

Пока стороны официально не подтвердили факт переговоров, однако, по данным источника, контакт уже установлен, и Жезуш рассматривает вариант с оптимизмом. Если переговоры завершатся успешно, сборную Бразилии может ожидать новая глава под руководством одного из самых уважаемых европейских специалистов, отлично знакомого с латиноамериканским футболом.