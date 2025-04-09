Фанаты "ПСЖ" и "Астон Виллы" подрались накануне матча Лиги чемпионов

Дата публикации: 09-04-2025 20:16

Накануне матча Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Астон Виллой" в столице Франции произошёл инцидент с участием фанатов обеих команд. Как сообщает RMC Sport, в Париже вспыхнула драка между болельщиками, прибывшими поддержать свои клубы. Массовое столкновение произошло возле одного из баров, в котором собрались поклонники английской команды перед игрой.

Согласно информации источника, напряжённая ситуация быстро переросла в открытую конфронтацию. В ход пошли не только кулаки — участники драки использовали подручные предметы, включая стулья и бутылки. Очевидцы утверждают, что ситуация накалялась с каждой минутой, а полиция прибыла уже после начала потасовки, чтобы разнять противников и взять ситуацию под контроль.

Французские власти заранее предупреждали о возможных беспорядках. Национальный отдел по борьбе с хулиганством заранее оценил степень риска на уровне 3 из 5, что означает умеренную угрозу общественному порядку. Специальные меры безопасности были разработаны в преддверии встречи, однако, несмотря на это, избежать конфликта между фанатами не удалось.

Стоит отметить, что матчи с участием английских клубов традиционно вызывают особое внимание у правоохранителей, особенно в еврокубковых турнирах. Болельщики "Астон Виллы", приехавшие в Париж в большом количестве, известны своей активной поддержкой и горячим темпераментом, что, впрочем, характерно и для ультрас "ПСЖ".

На данный момент неизвестно, сколько человек было задержано или пострадало в результате инцидента. Правоохранительные органы пока не публикуют официальную информацию, однако известно, что меры безопасности вокруг стадиона "Парк де Пренс" были усилены после происшествия. Ведётся проверка с привлечением камер видеонаблюдения, чтобы установить личности наиболее активных участников драки.

Футбольные власти Франции и представители обоих клубов уже выразили обеспокоенность произошедшим и призвали болельщиков к уважению, мирному поведению и соблюдению правил. Подобные эпизоды омрачают атмосферу футбольного праздника и могут повлиять на репутацию как команд, так и их фанатского движения.

Матч между "ПСЖ" и "Астон Виллой", несмотря на инцидент, должен пройти по расписанию, а за порядком на стадионе будет следить усиленный наряд полиции.