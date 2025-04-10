СМИ: в «Реале» приняли решение по Анчелотти после 0:3 от «Арсенала»

Дата публикации: 10-04-2025 18:34

Текущий сезон для «Реала» складывается не слишком удачно. В двух последних играх «сливочные» уступили. Поражение от «Валенсии» в Ла Лиге (1:2) не позволило мадридцам приблизиться к «Барселоне», лидирующей в чемпионате, а разгромный проигрыш «Арсеналу» в ЛЧ (0:3) может стоить клубу вылета из турнира.



Ответную игру против «пушкарей» испанский гранд проведет 16-го апреля. При этом шансы мадридцев на продолжение борьбы в элитном еврокубке минимальны.



«Relevo» информирует, что руководство «Реала», вероятно, откажется от услуг Карло Анчелотти. Будущее наставника «галактикос» после этих поражений практически предопределено. Лишь чудо может помочь ему остаться в клубе.



В «Реале» намерены подписать контракт с Хаби Алонсо, тренирующим «Байер».