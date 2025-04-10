"Легия" - "Челси". Прогноз на матч Лиги конференций 10 апреля

Дата публикации: 10-04-2025 18:36

"Легия" принимает, пожалуй, самого грозного соперника в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Варшавская "Легия", которая на данный момент находится лишь на пятом месте в чемпионате Польши, уже совершила маленький подвиг, дойдя до стадии четвертьфинала. Однако удача обернулась к ней спиной, когда стало известно имя следующего оппонента — лондонский "Челси", один из фаворитов турнира и один из наиболее титулованных клубов Европы последнего десятилетия.

Для "синих", конечно, приоритетом остается борьба за попадание в зону Лиги чемпионов через АПЛ — команда удерживает 4-е место, но конкуренция в английском первенстве традиционно высока. Однако это совсем не значит, что клуб Энцо Марески пренебрежительно относится к Лиге конференций. Напротив, этот турнир может стать шансом наконец-то взять первый трофей с 2021 года, когда "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Кроме того, кадровый ресурс лондонцев позволяет успешно бороться на двух фронтах. В 1/8 финала против "Копенгагена", который, как минимум, не слабее "Легии", Мареска дал шанс ряду резервистов — на поле выходили такие игроки, как Тайрик Джордж, Чалоба и Адарабиойо. Однако рядом с ними действовали и ключевые фигуры — Энцо Фернандес, Кайседо, Педру Нету. Результат не заставил себя ждать: уверенные победы — 2:1 в гостях и 1:0 дома.

"Легия" же прошла норвежский "Молде" с боем и драмой — проиграв 2:3 на выезде, дома поляки вырвали победу 2:0 в дополнительное время. Победный мяч на 108-й минуте забил Гуаль, один из ключевых игроков атакующей линии. К сожалению для болельщиков хозяев, в грядущем матче не сможет помочь защитник Енджейчик, дисквалифицированный после удаления в том самом матче с "Молде".

Также стоит отметить, что белорусский нападающий Илья Шкурин, пополнивший состав "Легии" в зимнее трансферное окно, не сможет сыграть в Лиге конференций — он заявлен только на внутренние турниры. Шкурин уже успел отметиться результативными действиями — забил в Кубке Польши и отдал голевую передачу в чемпионате. В его отсутствие Фейю, наставнику "Легии", придется полагаться на тройку нападающих Ходына — Гуаль — Морисита.

Учитывая разницу в классе и глубине состава, неудивительно, что фаворитом встречи считается "Челси". Однако букмекеры не слишком уверены в том, что англичане будут форсировать события в выездной игре. Но вполне возможно, что лондонцы предпочтут решить исход двухматчевого противостояния уже в Варшаве, чтобы в ответной встрече на "Стэмфорд Бридж" дать шанс ротации.

Поэтому ставка на победу "Челси" с форой (-1,5), за которую дают коэффициент в районе 2.40–2.45, выглядит весьма заманчиво. Также неплохим вариантом может стать индивидуальный тотал гостей больше 2 — на это букмекеры предлагают коэффициент 2.10–2.15. В любом случае, матч обещает быть ярким и напряжённым — особенно для польских болельщиков, чья команда стоит перед величайшим вызовом сезона.



