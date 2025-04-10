Ханси Флик: "Мы еще никуда не прошли"

Дата публикации: 10-04-2025 18:46

Главный тренер "Барселоны" подвёл итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", в котором каталонцы одержали уверенную победу со счётом 4:0. Несмотря на крупный результат, наставник "блауграны" призывает не терять концентрацию и не считать задачу выхода в полуфинал уже решённой.

— Конечно, результат с таким преимуществом приятно радует, но мы ни в коем случае не расслабляемся. В футболе всё может измениться в любой момент, и в таких турнирах, как Лига чемпионов, цена каждой ошибки может быть слишком высокой. Мы будем ехать в Дортмунд с полной концентрацией и настроем играть на том же уровне, что и дома. "Боруссия" — это сильный соперник, и мы должны быть максимально собранными, — заявил наставник каталонцев.

Тренер подчеркнул, что в этом матче сработали все линии — и нападение, и защита, а также отметил важность вклада игроков, выходящих со скамейки.

— У нас отличное нападение — трио в атаке провело выдающийся матч. Но нужно отдать должное и обороне, которая справилась со своей задачей на отлично. И я также хочу подчеркнуть, насколько ценно, когда футболисты, выходящие на замену, сохраняют нужный темп и качество игры. Это очень важно в таких турнирах, где каждое мгновение имеет значение, — добавил он.

Одним из заметных эпизодов в концовке встречи стала замена юного таланта Ламина Ямаля, который покинул поле до финального свистка. Многие болельщики и эксперты задались вопросом: связано ли это с травмой?

— С Ламином всё хорошо, никаких проблем. Он просто провел слишком много матчей подряд и нуждается в небольшом перерыве. Это было запланированное решение, чтобы дать ему передышку. К тому же это позволило дать игровое время Ансу Фати. Для него крайне важно возвращаться в форму и получать минуты на поле, — пояснил тренер.

Каталонцы выглядят уверенно и слаженно, но наставник команды убеждён: несмотря на комфортное преимущество в счёте, второй матч ни в коем случае не должен превратиться в формальность. Команда продолжит готовиться с полной отдачей, чтобы в ответной встрече показать ту же интенсивность и желание побеждать.

Ответный поединок между "Боруссией" и "Барселоной" состоится 15 апреля в Дортмунде. Именно тогда станет известно, кто из этих двух клубов пробьётся в полуфинал Лиги чемпионов. Но если судить по первому матчу, "Барселона" уже сделала очень серьёзную заявку на продолжение борьбы за трофей.