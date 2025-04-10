Хвича Кварацхелия признан УЕФА лучшим игроком встречи в Лиге Чемпионов

Дата публикации: 10-04-2025 18:49

Грузинский нападающий парижского "ПСЖ" стал героем первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против английской "Астон Виллы", забив решающий гол и обеспечив своей команде победу со счётом 3:1. По итогам встречи форвард был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА, а его вклад в итоговый успех оказался ключевым.

После финального свистка футболист сдержанно прокомментировал результат и подчеркнул, что, несмотря на комфортное преимущество в счёте, команда не намерена расслабляться:

— Мы довольны итогом, но это только первый шаг. Впереди ещё один матч, и нам предстоит серьёзная работа. Ответная игра будет не менее напряжённой, ведь "Астон Вилла" — крепкий соперник, особенно у себя дома. Поэтому мы не имеем права снижать темп. Нужно продолжать делать своё дело, играть в наш футбол, а там посмотрим, — отметил Кварацхелия.

Для грузинского нападающего этот мяч стал уже вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в составе "ПСЖ". Причём оба гола были крайне важными — они либо приносили победу, либо становились переломными моментами в игре. В отчётном поединке против "Астон Виллы" Кварацхелия вновь продемонстрировал свою хладнокровность и высокую реализацию, забив мяч, который стал ключевым в успешном камбэке французского клуба.

Матч складывался не просто: "ПСЖ" пропустил первым, и англичане выглядели весьма уверенно в дебюте встречи. Однако парижане, ведомые своей атакующей линией, сумели быстро восстановить равновесие, а затем и переломить ход встречи в свою пользу. Гол Кварацхелии стал третьим и окончательно сломил сопротивление гостей. После этого "ПСЖ" сосредоточился на контроле мяча и удержании комфортного счёта.

Нынешний сезон для Кварацхелии — дебютный в футболке парижского клуба, но грузин уже доказал, что способен решать важные задачи на самом высоком уровне. Его техника, скорость и способность действовать нестандартно приносят немало пользы команде, и болельщики "ПСЖ" уже успели полюбить нападающего за его яркую и самоотверженную игру.

Ответная встреча между "Астон Виллой" и "ПСЖ" состоится 15 апреля в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк". Несмотря на преимущество в два мяча, "ПСЖ" готовится к сложному выездному поединку, понимая, что англичане при поддержке родных трибун будут настроены на реванш. Но парижане намерены продемонстрировать свой класс и довести начатое до конца, чтобы вновь пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.