Роберт Левандовски: "99 голов за "Барселону"? Я доволен!"

Дата публикации: 10-04-2025 18:45

Польский нападающий Роберт Левандовский стал главным героем первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и дортмундской "Боруссией", оформив дубль в ворота немецкой команды. Каталонцы уверенно победили на своем поле со счётом 4:0 и сделали весомую заявку на выход в полуфинал, однако сам форвард предпочитает не забегать вперёд.

— Мы провели хороший матч, но пока никаких разговоров о полуфинале нет. Всё внимание на ответную встречу в Дортмунде. Это будет крайне серьёзное испытание. Мы всегда стараемся диктовать сопернику свои условия и намерены действовать так же в Германии. Наша задача — побеждать, и мы едем за этим результатом, — подчеркнул Левандовский после финального свистка. — Чтобы добиться цели, нужно выступить не хуже, а, возможно, даже лучше, чем в первой игре. В Лиге чемпионов нет места для расслабленности — здесь нужно быть лучшими в каждом моменте.

Также нападающий отметил, что личные достижения для него важны, но прежде всего он сосредоточен на успехе команды.

— Я рад, что теперь на моем счету 99 голов за "Барселону" во всех турнирах. Конечно, приятно подбираться к круглой цифре, но куда важнее, чтобы мы, как команда, продолжали прогрессировать. Успех приходит, когда вся команда, включая форвардов, работает с полной отдачей. Это единственный путь, — добавил Левандовский.

В первом поединке против "Боруссии" поляк не только забил два мяча, но и начал атаку, которая завершилась четвертым голом каталонцев. По итогам встречи УЕФА признал Левандовского лучшим игроком матча.

Интересно, что с этими голами в активе Роберт вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю (без учета квалификационных матчей). Он стал лишь третьим футболистом, которому удалось преодолеть отметку в 105 забитых мячей в главном еврокубке. И вот как выглядят показатели тройки лучших по числу сыгранных матчей для достижения этой цифры:

Лионель Месси: 127 матчей

Роберт Левандовский: 131 матч

Криштиану Роналду: 140 матчей

Ответный матч между "Боруссией" и "Барселоной" состоится 15 апреля на стадионе в Дортмунде. Несмотря на солидное преимущество после первого поединка, команда Хави будет стремиться к максимально качественной игре, ведь на этой стадии турнира каждая ошибка может стоить слишком дорого. А Роберт Левандовский, в свою очередь, постарается не только помочь "сине-гранатовым" закрепить успех, но и, возможно, отпраздновать юбилейный сотый гол за каталонцев.