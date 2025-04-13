"Аталанта" - "Болонья". Прогноз на матч чемпионата Италии 13 апреля

Дата публикации: 13-04-2025 12:14

Воскресная программа 32-го тура Серии А стартует с поединка, который по праву можно назвать центральным в туре. В Бергамо сойдутся команды, претендующие на места в Лиге чемпионов: местная "Аталанта", возглавляемая опытным Джан Пьеро Гасперини, примет на своём поле главную сенсацию нынешнего сезона — "Болонью". На данный момент оба клуба занимают высокие позиции в турнирной таблице и вполне справедливо рассчитывают пробиться в главный еврокубковый турнир.

Если бы чемпионат завершился прямо сейчас, и "Аталанта", и "Болонья" оказались бы в числе участников группового этапа Лиги чемпионов. Они расположились вплотную друг к другу в турнирной таблице и ведут напряжённую борьбу за бронзовые медали. Выше — только уверенно лидирующий "Интер" и не сбавляющий хода "Наполи". Остальные конкуренты вроде "Ромы", "Лацио" и "Ювентуса" пока немного позади.

Однако стабильность — не про нынешнюю "Аталанту". Недавно бергамаски провели отличную серию из семи матчей без поражений, чередуя победы с ничьими. Эта серия достигла пика в выездной разгромной победе над "Ювентусом" (4:0), после чего начался неожиданный спад. Подопечные Гасперини проиграли три встречи подряд, уступив серьёзным оппонентам — "Интеру", "Фиорентине" и "Лацио". При этом атакующая линия команды заметно сбавила: ни Матео Ретеги, возглавляющий список бомбардиров Серии А, ни Адемола Лукман, находящийся в топ-5, не смогли поразить ворота соперников.

В противоположной форме пребывает "Болонья". Команда провела великолепную победную серию из пяти матчей, поочерёдно обыграв таких соперников, как "Милан" (2:1) и "Лацио" (впечатляющее 5:0). Причём выигрывала команда не только за счёт яркой атаки, но и благодаря выстроенной обороне. Прерывание этой серии в последнем туре вряд ли сильно расстроило команду Тьяго Мотты: ничья 1:1 с "Наполи", да ещё и волевая, может быть расценена скорее как успех.

Таким образом, нас ждёт встреча двух амбициозных и, что важно, атакующих коллективов. Игра обещает быть результативной, учитывая потенциал обеих сторон и их турнирную мотивацию. "Аталанта" будет стремиться прервать серию неудач, а "Болонья" — укрепиться в топ-4. В этой связи особенно привлекательны варианты ставок на голы.

Оптимальными выглядят два исхода. Во-первых, обе команды забьют — коэффициент на такой вариант составляет около 1.9. Во-вторых, можно обратить внимание на общий тотал больше 2,5 — среднее значение по сезону у обеих команд, и коэффициенты на такой вариант тоже привлекательные — в районе 2.0.

Матч в Бергамо обещает стать не только украшением тура, но и важным шагом в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. С учётом стиля обеих команд, скучно точно не будет.